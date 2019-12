Initiative Â«5+5 DÃ©fenseÂ»:Pour une meilleure promotion de la coopÃ©ration dans le domaine de la DÃ©fense, au sein du Bassin Ouest-MÃ©diterranÃ©en

Dans le cadre des activités de l'Initiative «5+5 Défense» pour l'année 2019, et en qualité de représentant du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, le Général-Major Abdelhamid Ghriss, Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale a pris part, Jeudi 12 Décembre 2019, à Rome en Italie, aux travaux de la 15e Réunion des Ministres de la Défense des pays membres de l'Initiative, dont la présidence est assurée par la Libye pour l'année en cours. Etaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, les enjeux régionaux et les défis partagés par les pays membres de cette Initiative qui comprend, outre l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie. De même, il était question d'étudier les moyens et les voies permettant le renforcement du dialogue et de la concertation entre les pays membres pour une meilleure promotion de la coopération dans le domaine de la Défense, au sein du Bassin Ouest-Méditerranéen. A cette occasion, les Ministres et les représentants des pays de l'Initiative ont procédé à l'approbation du bilan des activités exécutées durant l'année en cours et l'adoption du plan d'action de l'année à venir, avant la lecture de la Déclaration Conjointe. Les travaux ont été clôturés par la passation de la Présidence tournante à Malte au titre de l'année 2020.

Rédaction Web