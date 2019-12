Les Ã©lecteurs affluent dans de bonnes conditions aux bureaux de vote dans le Sud

Les électeurs ont commencé affluer jeudi aux bureaux de vote ouverts à travers les wilayas du Sud du pays, et ce dès leur ouverture à 08h00, pour se prononcer sur le candidat de leur choix parmi les cinq en lice à cette élection présidentielle.

Ce sont plus de 2,017 millions d’électeurs qui sont attendus aux urnes des 5.211 bureaux de vote, dont 111 itinérants, relevant de 1.180 centres électoraux désignés pour ces élections à travers les wilayas d’Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Bechar, Adrar, El-Oued, et Tamanrasset.

Le vote a débuté dans de bonnes conditions à travers la wilaya d’Ouargla où certains bureaux, à l’instar de ceux installés au niveau des écoles "Ibn-Rochd" et "Emir-Abdelkader", au chef lieu de wilaya, ont connu une bonne affluence, aussi bien de personnes relativement âgées que de jeunes, dès les deux premières heures du scrutin.

Aussi, pour plus de transparence de cette opération électorale, la délégation de l’Autorité nationale indépendante (ANIE) dans cette wilaya, à mis à la disposition des citoyens un numéro vert (029 76 00 77) pour signaler toute action suspecte ou dépassement. Un registre est ouvert au niveau de l’ANIE pour consigner les éventuelles observations et une enquête est aussitôt enclenchée à ce sujet, a-t-on assuré à l’ANIE.

A Béchar aussi, l’ouverture des bureaux et centres de vote s’est déroulée

dans "la sérénité" et la "bonne organisation", selon la délégation locale

de l'ANIE. Une affluence remarquable d’électeurs est constatée aussi dans les bureaux de vote des wilayas d’El-Oued et Tindouf, où ils étaient nombreux dès les premières du scrutin à se rendre aux urnes, du moins comme relevé au niveau des bureaux de vote "Fadela Saâdane" et "Oureda Meddad" à Tindouf et ceux des écoles "Neghmouche Tahar Salah" et "Nesrat Hachani" à El-Oued.

A Laghouat, où l’ambiance ne diffère pas trop, des électeurs au sortir des bureaux de vote ont indiqué à l’APS que leur geste électorale "contribue à conforter l’édifice démocratique", saluant au passage le rôle de l’ANIE qui a réuni les bonnes conditions d’organisation pour la réussite de ce scrutin.

Idem à Adrar et Tamanrasset où une "bonne" affluence est remarquée, de l’avis même de représentants de l’ANIE, et où plusieurs électeurs ont exprimé leur aspiration à un "avenir meilleur pour l’Algérie" à travers cette opération électorale.

Par contre, un début timide de l’opération de vote est relevé dans les différents centres électoraux de la wilaya de Ghardaïa, probablement en raison de la brise glaciale en cette matinée hivernale, a constaté l’APS.

Les bureaux itinérants, où le vote a débuté depuis lundi pour certains d’entre eux et mardi et mercredi pour d’autres, l’opération électorale, qui se déroule en présence de représentants des candidats et de l’ANIE, se poursuit normalement en cette journée de jeudi. (APS)