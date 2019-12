Le premier ministre accomplit son devoir Ã©lÃ©ctoral

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a accompli, jeudi à Alger, son devoir électoral dans le cadre de l'élection présidentielle. M. Bedoui a accompli son devoir à l'école primaire Ahmed-Aroua à Bouchaoui (Ouest d'Alger) où de nombreux journalistes représentant des médias nationaux et internationaux étaient présents. Au total, 24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, sont appelés à élire le nouveau président de la République pour un nouveau mandat de cinq ans.Cinq candidats sont en lice dans cette élection, à savoir Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid et Abdelkader Bengrina.

APS / Rédaction Web