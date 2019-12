PrÃ©sidentielle du 12 dÃ©cembre : Ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes jeudi matin à 8h00, au nombre de 61.014, répartis à travers le territoire national, pour accueillir plus de 24 millions d'électeurs, appelés à élire un nouveau président de la République pour un mandat de cinq ans dans le cadre de l'élection présidentielle.

Les électeurs auront jusqu'à 19h00 pour choisir entre les cinq candidats en lice, à savoir Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid et Abdelkader Bengrina.

Au total, 24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, sont appelés à élire le nouveau président de la République.

Il est à noter, que les membres de la communauté nationale établie à l'étranger ont commencé à voter samedi dernier, alors que le vote pour les bureaux itinérants se déroulait 72 heures avant le jour du scrutin.

Concernant l'encadrement de l'opération de vote, 501.031 encadreurs ont été mobilisés, dont 427.854 encadreurs de bureaux de vote et 66.410 encadreurs de centres de vote, 6.164 encadreurs des commissions électorales communales de vote, 147 encadreurs des commissions électorales de wilaya, ainsi que 456 encadreurs des commissions électorales diplomatiques ou consulaires, selon l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Dans le même cadre, 61.014 bureaux de vote ont été mobilisés à travers le territoire national, dont 135 bureaux itinérants, répartis comme suit : 30.301 bureaux pour hommes, 26.569 bureaux pour femmes et 4.009 bureaux

mixtes.

S'agissant du nombre des centres de vote, il est de 13.181 centres, dont 1.756 centres pour femmes.

APS