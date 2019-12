PrÃ©sidentielle: Toutes les conditions rÃ©unies pour le bon dÃ©roulement du scrutin

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé, mercredi, que toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de l'élection présidentielle demain jeudi à travers toutes les régions des pays. "Les préparatifs pour la Présidentielle se déroulent de façon régulière à tous les niveaux et les étapes", a indiqué le chargé de l'information auprès de l'ANIE, Ali Draâ, dans une déclaration à la presse, soulignant que "toutes les conditions sont réunies pour le lancement du scrutin demain jeudi". Il a précisé, à ce propos, que le processus électoral "sera encadrée par 540.000 jeunes", répartis sur tous les centres et bureaux de vote qui, a-t-il dit, sont "prêts à accueillir les électeurs"."Toutes les conditions en termes d'encadrement, de règlements et de sécurité sont garanties", a-t-il ajouté. Au sujet de la régularité et de la transparence des élections, M. Draâ a rassuré les citoyens "qu'il n'y aura pas de fraude grâce aux nouveaux mécanismes reposant sur l'outil informatique et les technologies de pointe mis en place par l'ANIE pour préserver les voix des électeurs"."Ces outils innovants favoriseront l'impénétrabilité des procès-verbaux de l'ANIE et prémuniront davantage les résultats des élections", a-t-il rappelé, estimant que "le peuple algérien imposera sa souveraineté par la participation massive au vote de demain jeudi et barrera la route aux prédateurs et comploteurs contre l'Algérie qui tentent de la déstabiliser".A noter que plus de 24 millions d'électeurs inscrits sont appelés aux urnes demain jeudi pour l'élection présidentielle qui est "décisive et cruciale" aux yeux de plusieurs observateurs afin de faire sortir le pays de l'impasse politique et de parachever l'édification d'un Etat de droit.

APS