CriminalitÃ© : DÃ©mantÃ¨lement d'un rÃ©seau international de narcotrafic Ã  BÃ©char

Ce réseau, constitué de trois individus, a été neutralisé à partir de Béni-Ounif et Tlemcen par la Brigade de lutte anti-drogue de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a révélé, mercredi, la cellule de communication et de relations publiques de ce corps constitué.

En étroite coordination avec le procureur de la république du tribunal de Bechar et le secteur militaire de la 3ème Région militaire, il a été procédé à l’arrestation d’un individu en possession de 39, 474 kg de kif traite à Béni-Ounif.

Les enquêteurs ont arrêté deux complices à Tlemcen et la saisie de deux véhicules particuliers et un montant de plus de 3 millions DA. Les trois mis en cause ont été placés en détention provisoire à Bechar par le magistrat instructeur pour détention illégale de drogue (kif traité) dans un but de commercialisation, exposition illégale, transport et infraction liée à la santé publique et à l’économie nationale au titre d’une association de malfaiteurs organisée" et atteinte à la législation bancaire nationale en matière de mouvements de fonds de et vers le pays.

Rédaction Web