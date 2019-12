Le nouvel ambassadeur dâ€™AlgÃ©rie en France sâ€™entretient avec Macron sur les perspectives du dÃ©veloppement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le nouvel ambassadeur d’Algérie en France, Salah Lebdioui, a présenté, mardi soir, au président français, Emanuel Macron, ses lettres de créances l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne auprès de la République française."Ma rencontre avec le président Macron a été une opportunité pour procéder à un large échange de vue sur l’évolution de la situation en Algérie et en France ainsi que sur les perspectives du développement de la coopération bilatérale", a déclaré M. Lebdioui à la presse au lendemain de sa rencontre avec le président français.Il a souligné avoir évoqué avec M. Macron "les questions régionalesd’intérêt commun, notamment au Sahel et en Libye, ainsi que les questionsayant trait à la lutte contre le terrorisme et l’immigrationclandestine".(APS)/ Redaction Web