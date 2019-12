Saisie de plus de 500 kg de kif au Sud Ouest

Un narcotrafiquant à bord d'un véhicule tout-terrain chargé d'une grande quantité de kif traité s’élevant à plus de 500 kilogrammes de kif traité a été arrêté par des Gardes frontières (GGF) , à Naaama, a indiqué le MDN , dans un communiqué. Ce coup de filet a été réalisé ,lors d’une patrouille de fouille menée près de la zone de Fethet Founassa à Aïn Safra, wilaya de Naama. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays ; a précisé la même source.

D’autre part, des détachements de l’ANP ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, 4 véhicules tout-terrain, 4 motos, 6 groupes électrogènes, 5 marteaux piqueurs, 35 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande et d’autres objets.

Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 14 Harragas à Tlemcen et Mostaganem , tandis que trois individus en possession de deux fusils de chasse ont été appréhendés à Tébessa et Sétif.

NB/ Rédaction Web