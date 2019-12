Souscripteurs Ã  l'AADL: PossibilitÃ© d'opter pour un autre au site de Reghaia

L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement, AADL, a tenu mercredi , p porter à la connaissance des souscripteurs au programme de logement Location-vente de la wilaya d’Alger ayant déjà accomplis en Décembre 2017 et Octobre 2018 l’opération du choix de sites, « qu’il leur est possible d’opter pour un autre choix au niveau du site des 2000 logements AADL/CNEP implanté à Reghaia ».

Dans un communiqué publié sur le site web de l’AADL, les souscripteurs intéressés par cette option sont invités à prendre connaissance des conditions d’accès à cette alternative « en cliquant sur le lien ci-dessous »et en téléchargeant la lettre d’engagement qu’il y’a lieu de faire légaliser par les services de la commune et de le déposer à l’adresse suivante.

Département commercial de l’AADL, ancien siège de l’EPLF (ENPI), cité 2038 logts bloc 107 et 108 – face université USTHB à Bab Ezzouar.

NB:La date limite de dépôt des engagements est fixée au 31-12-2019. Au dela de cette date , aucun engagement ne sera accepté.

Redaction Web