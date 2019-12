Lutte contre la contrebande : 20 individus arrÃªtÃ©s dans le sud

Des détachements de l’ANP ont arrêté, le 9 décembre à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6e RM, vingt individus et saisi deux véhicules tout-terrain, divers matériels et 2000 litres de carburants. D’autres détachements ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, six narcotrafiquants et saisi 4.383 comprimés psychotropes à Constantine/5e RM et Ghardaïa/4e RM, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 5.000 paquets de cigarettes à In-Amenas/4e RM. Des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sétif/5e RM, un individu en possession d'un fusil de chasse. Par ailleurs, une unité de sauvetage et de recherche des Forces navales a secouru trois candidats à l’émigration clandestine et a repêché le cadavre d'un autre, suite au naufrage de leur embarcation à deux miles marins de Merset Ben M'hidi, alors que 27 immigrants clandestins ont été interceptés à Adrar/3e RM et à Tébessa/5e RM.