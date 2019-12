JournÃ©es sur le parcours de lâ€™Emir Abdelkader : un fondateur de lâ€™Ã©tat algÃ©rien

La première édition s'est ouverte mardi au musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt. La manifestation est initiée dans le cadre de la commémoration du 187e anniversaire de la première allégeance au fondateur de l'Etat algérien moderne, coïncidant avec l'anniversaire des manifestations du 11 décembre. Elle est marquée par des expositions photos de sites archéologiques datant de l'époque de l’Emir Abdelkader dans la wilaya de Tissemsilt, dont la forteresse de Taza dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, qui fut un des bastions de la résistance populaire contre l'occupation française, ainsi que d'affiches retraçant l'histoire et le parcours de l’Emir de 1832 jusqu'à sa mort en 1883. Le programme de ces deux journées historiques comporte également une exposition de publications sur des batailles livrées par l’Emir Abdelkader à l'armée coloniale française dont la bataille de la Macta en 1835 et Zemala en 1843.En outre, une conférence intitulée "Emir Abdelkader, parcours de militant sera animée par le directeur du musée du Moudjahid, Mohamed Adjed et des dépliants sur cette personnalité historique seront distribués aux élèves d’établissements scolaires.

Rédaction Web