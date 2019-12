SÃ©minaire sur l'organisation du cyclisme: Loucif et Mostaghnemi dÃ©crochent leurs attestations

Les dirigeants Faouzi Loucif et Hakim Mostaghnemi, respectivement secrétaire général de la fédération algérienne de cyclisme et directeur de l'organisation sportive au sein de cette instance, ont obtenu leurs attestations de succès mardi, en clôture d'un séminaire sur l'organisation du cyclisme, organisé depuis samedi au Caire. Ces attestations leur ont été remises par Wagih Azzam, le président de la confédération africaine de cyclisme et premier vice-président de l'union cycliste internationale.

Rédaction Web