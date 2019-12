Lutte contre la contrebande: 20 individus arrÃªtÃ©s au sud du pays

Des détachements de l’ANP ont arrêté, le 09 décembre 2019 suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6eRM, vingt individus et saisi deux véhicules tout-terrain, neuf groupes électrogènes, 10 marteaux piqueurs, cinq détecteurs de métaux, 2000 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que deux panneaux photovoltaïques et trois sacs de mélange d'or brut et de pierres.

Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP "ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, six narcotrafiquants et saisi 4383 comprimés psychotropes à Constantine/5eRM et Ghardaïa/4eRM, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 5000 paquets de cigarettes à In-Amenas/4eRM. Aussi, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sétif/5eRM, un individu en possession d'un fusil de chasse sans papiers. Par ailleurs et suite à un appel de détresse, une unité de sauvetage et de recherche relevant de nos Forces Navales a secouru trois candidats à l’émigration clandestine et a repêché le cadavre d'un autre et ce, suite au naufrage de leur embarcation à deux miles marins au nord du port de Mers Ben M'hidi, wilaya de Tlemcen/2eRM, alors que 27 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Adrar/3eRM et Tébessa/5eRM.

