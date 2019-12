Marche de soutien Ã  la prÃ©sidentielle Ã  Tipasa : les manifestants rejettent la violence

Les acteurs de la société civile ont organisé, mardi, une marche pacifique pour appeler à l’impératif du déroulement de la présidentielle de jeudi prochain, dans le calme et la sérénité. Les participants se sont réunis à la place publique de la ville de Tipasa en brandissant l’emblème national et des pancartes exprimant l’impératif de préservation de l’unité nationale en allant voter en force, pour éviter à l’Algérie le chaos et l’anarchie". Les manifestants ont, également, scandé des slogans dénonçant toutes les formes de violence, notamment les actes enregistrés dans des centres de vote de la communauté algérienne, dans certains pays européens.

Parmi eux Islam Badji, président d’une association juvénile, qui a souligné l’impératif pour toutes les franges de la société de "préserver l’Etat et de ne pas se laisser influencer par les appels provocateurs contre l’Institution militaire". Il a qualifié l’accompagnement assuré par l’Armée au Hirak d’historique et d’unique.

Rédaction Web