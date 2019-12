Lutte contre le narcotrafic : Saisie de plus de 4000 comprimÃ©s de psychotropes par l'ANP

Des détachements de l’ANP ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, six narcotrafiquants et saisi 4383 comprimés psychotropes à Constantine et Ghardaïa , a indiqué Mardi , le MDN dans un communiqué . Selon la même source, un autre détachement de l'ANP a saisi 5000 paquets de cigarettes à In-Amenas .Aussi, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Sétif, un individu en possession d'un fusil de chasse sans papiers.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, le 9 décembre ,suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam, vingt individus et saisi deux véhicules tout-terrain, 9 groupes électrogènes, 10 marteaux piqueurs, cinq détecteurs de métaux, 2000 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que deux panneaux photovoltaïques et trois sacs de mélange d'or brut et de pierres.

Par ailleurs et suite à un appel de détresse, une unité de sauvetage et de recherche relevant des Forces Navales a secouru trois candidats à l’émigration clandestine et a repêché le cadavre d'un autre, et ce, suite au naufrage de leur embarcation à deux miles marins au nord du port de Mers Ben M'hidi, wilaya de Tlemcen, alors que 27 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Adrar et Tébessa.

NB / Rédaction Web