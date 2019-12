Tizi Ouzou : Tentative de profanation de la tombe de Matoub LounÃ¨s

Une tentative de profanation de la tombe du chanteur populaire Matoub Lounès a été déjouée dans la soirée de dimanche à lundi dernier par des membres de sa famille, a annoncé, le neveu de Matoub Lounès, dans un post sur sa page facebook. Selon ce dernier, un individu, identifié, a été surpris en train de s’en prendre à l’aide d’un marteau à la tombe du chanteur se trouvant tout près du domicile familial, au village Taourirt Moussa, Ath Douala. «Des traces de coups de marteau ont été découverts sur la tombe du chantre de la revendication amazighe, a encore fait savoir la même source, en précisant que «les personnes en charge de la protection du domicile sont intervenus pour l’empêcher d’aller plus loin dans ce méfait».

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes et circonstances exactes de cet acte.

Bel. Adrar