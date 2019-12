Un ex membre du staff de Benflis accusÃ© d'espionnage Ã©crouÃ©

L’auteur présumé d’un plan d’espionnage, a été placé Lundi , sous mandat de dépôt , a indiqué le procureur de la république prés le tribunal de Bir Mourad Raid, dans un communiqué .

En effet, l’enquête judiciaire a confirmé, que le mis en cause répondant aux initiales (B, S) , est un ex membre de la direction de la campagne électorale du candidat aux présidentielles , Ali Benflis. Le mis en cause était chargé de la collecte des informations sur la situation en Algérie , notamment les préparatifs des prochaines élections présidentielles, au profit de pays étrangers .

« L’enquête a révélé que le mis en cause avait fourni régulièrement des rapports sur les préparatifs des élections en Algérie, selon le communiqué « .

Le mis en cause a avoué lors de l’enquête, qu’il a fait la connaissance du candidat Ali Benflis en 2003, et qu’il lui a rendu plusieurs services dont le règlement d’un problème lié à un compte bancaire domicilié dans le même pays étranger, en son nom et en non de son épouse. Le juge d’instruction a ordonné sa mise en détention provisoire. Le procureur de la république prés le tribunal de Bir Mourad Rais, Fethi Lakhal , a précisé dans le communiqué , que « cette affaire a fait l’objet d’investigations approfondies , ayant permis l’identification et l’arrestation du mis en cause ».

Les services de Sécurité avaient annoncé, « la mise en échec d’ un plan d’infiltration de forces étrangères de la campagne de Ali Benflis, candidat à la Présidentielle du 12 décembre courant ».

