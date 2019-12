Tiaret : Un mort et 7 blessÃ©s dans un accident de la circulation

Une femme est morte et sept autres personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile.

L’accident s’est produit samedi soir suite à une collision entre quatre véhicules au niveau de la RN 14 dans son tronçon reliant les communes de Dahmouni et Hosni, faisant un mort et sept blessés à des degrés différents de gravité, a-t-on indiqué.

Les agents de la protection civile sont intervenus pour transférer les blessés, âgés de 4 à 68 ans, aux urgences de l’hôpital Youcef-Damerdji de Tiaret et le corps de la victime, âgée de 38 ans, à la morgue du même établissement.