MÃ©tÃ©o : Pluies et grÃªle, sur plusieurs Wilayas de l'Est

C’est ce indique l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial. Les wilayas concernées sont Skikda, Annaba, El-Tarf, Souk-Ahras et Guelma où les cumuls prévus se situent entre 30 et 50 mm, précise le BMS, dont la validité s'étale de lundi à 21h00 à mardi à 21h00.

D'autres wilayas sont également concernées par ces pluies, qui seront accompagnées des rafales de vent sous orages, à savoir Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Mila et Constantine et ce de mardi à 03h00 à 21h00, où les quantités estimées varieront entre 20 et 40 mm. De fortes vagues de Nord à Nord-Ouest affecteront le littoral s'étendant entre Dellys et El-Tarf.

Rédaction Web