UGTA: Appui Ã  l'Ã©lection prÃ©sidentielle et rejet de l'ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re

Des centaines de travailleurs et secrétaires desUnions de wilayas de l'Union générale des travailleurs algériens ont organisé, lundi un sit-in à l'esplanade de la Grande poste à Alger, pour exprimer leur soutien à l'élection présidentielle, leur rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays et leur appui à l'Armée nationale populaire.

A cet effet, le S.G de l'Union de wilaya de l'UGTA à Jijel, Mourad Atik a déclaré que la participation à ce mouvement intervient en réponse à l'appel visant à faire aboutir l'élection présidentielle du 12 décembre et en réaction à l'ingérence flagrante de l'Union européenne et se veut une occasion pour exprimer notre soutien absolu à l'ANP, dont l'appui et la cohésion avec le peuple lui ont valu l'admiration du monde entier. « Ce rendez-vous constitue le début d'une solution et la fin d'une crise », a-t-il déclaré. *

Rédaction Web