Election prÃ©sidentielle Ã  Tamanrasset : Le vote se dÃ©roule dans de bonnes conditions

L’opération a débuté lundi au niveau de 21 bureaux itinérants de la wilaya qui ont accueilli les électeurs, parmi les populations nomades, venus s’acquitter de leur devoir civique et élire le futur Président de l’Algérie, a indiqué à l’APS M. Lakhdar Badi. Aybeh Khodir, un électeur de la localité d’Adhernen, a confié que la population de cette bourgade enclavée de la région de l’Ahaggar fonde de larges espoirs sur le futur Président de l’Algérie pour leur consacrer des programmes de développement susceptibles de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie, et au développement des secteurs de l’Education et de la Santé dans la région.

Rédaction Web