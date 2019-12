Election prÃ©sidentielle : Des bureaux de vote itinÃ©rants Ã  Tindouf

Les premiers électeurs se trouvant dans les zones éparses de cette wilaya ont commencé à voter ce lundi.

Au nombre de dix, ces bureaux où le vote a été avancé réglementairement de 72 heures, ont accueilli leurs premiers électeurs dans de bonnes conditions, selon une affluence disparate induite par la disséminationdes populations dans ces régions de l’extrême sud-ouest, a indiqué le coordinateur de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mahmoud Cherrad.

Approchés par l’APS après avoir accompli leur devoir électoral au niveau du bureau itinérant de Hassi-Nagua, le plus proche (70 km) de Tindouf, des électeurs ont affiché leur satisfaction d’avoir participé à ce rendez-vous

Les dix bureaux itinérants de la wilaya de Tindouf concernent six bureaux dans la commune d’Oum-Laâssel (Bouagba, Oued El-Khreb, Houaouiche,

Hassi-Mounir, Hassi-Beida et les environs d’Oum-Laâssel), et quatre autres dans celle de Tindouf (Ghar-Djebilet, Tafakoumt, Hassi-Nagua et Chenachène).

L’ANIE fait état d’un fichier électoral de la wilaya de Tindouf de 96.183 électeurs et électrices, répartis sur 26 centres de vote, 22 dans la commune de Tindouf (80.223 inscrits) et 04 dans celle d’Oum-Laâssel

(15.960).

Rédaction Web