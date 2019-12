DiabÃ¨te: les mÃ©dicaments innovants prescrits uniquement aux cardiopathes

Les spécialistes ont souligné que les traitements innovants bien que très couteux n'ont pas d'impacts sur la trésorerie de la "Caisse nationale des assurances sociales, en ce sens qu'ils contribuent à la rationalisation des dépenses liées à ces maladies à travers l'amélioration de la qualité de vie des malades et leur prévention de toute complication". Samia Zekri a indiqué que ces médicaments innovants ne sont pas des médicaments miraculeux mais ont prouvé leur efficacité dans les pays où ils sont utilisés à travers la réduction du poids et la prévention d'autres complications dangereuses. Elle a cité, à cet égard, l'enquête nationale réalisée par le ministère de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé en Algérie, laquelle a ciblé plus de 7000 familles des différentes régions du pays, dont l'âge varie entre 18 et 69 ans, précisant que ladite enquête a fait état de "14,5% des personnes souffrant de diabète, 24 % (notamment les personnes âgées) de complications d'hypertension et de cholestérol.

Le président de l'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger, Fayçal Ouhadda a appelé, à son tour, les pouvoirs publics à la nécessité de prendre conscience des risques causés par cette maladie et inclure les nouveaux médicaments.

Rédaction Web