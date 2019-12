PrÃ©-emploi : RÃ©gularisation de 160.000 bÃ©nÃ©ficiaires avant la fin de lâ€™annÃ©e 2019

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, à révélé Lundi, que son département a procédé à la régularisation de 100 000 des titulaires de contrats de pré-emploi, depuis le lancement de l’opération le 1e novembre 2019.Dans une déclaration , en marge de l’inauguration du Salon des petites entreprises organisé par l’ANSEJ et la CNAC, à Alger , le ministre a rappelé que le gouvernement a adopté le projet de décret exécutif relatif à l’intégration des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’intégration professionnelle et sociale des diplômés. La régularisation concerne également 105.000 bénéficiaires du même dispositif en l’année 2020 et 100 00 autres d’ici l’année 2021 . Le ministre a également annoncé également le dégel des activités créées dans le cadre des dispositifs d’appui à la création des micros entreprises dans le Grand Sud .

Hicham Hamza