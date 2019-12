Protection Civile : Deux dÃ©cÃ¨s par le CO Ã  Boumerdes

Deux personnes de la même famille sont morts asphyxiés par le monoxyde de carbone CO, à l’intérieur d’un domicile sis a la cité 200 logement, commune de Nassiria, dans la wilaya de Boumerdes ; a indiqué Lundi la DGPC dans un communiqué. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital local avant de rendre l’ âme a précisé la même source .

Selon le communiqué, les secours de la protection civile ont été sollicités pour des cas de victimes intoxiquées par l’inhalation du monoxyde de carbone CO, suite à l’utilisation des appareils de chauffage et chauffes bain à l’intérieur d’habitations, dans la wilaya de Bouira, où des soins de première urgence ont été prodiguées à trois personnes incommodées par le monoxyde de carbone à l’intérieure de leurs domicile sis à la commune de Ain Turk, traitées sur place puis transférées dans un état satisfaisant vers le secteur sanitaires.

Par ailleurs, les unités de la protection civile ont mené 2809 interventions, ces dernières 24h, suite à des accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et des accidents de la circulation dont quatre accidents mortels, ayant causé la mort de deux personnes et des blessures à 15 autres , qui ont été évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile, ajoute le communiqué. La protection civile est intervenue également à l’extinction de quatre incendies urbain et divers aux niveaux des wilayas d’Alger, Bordj Bou Arreridj, Oran et Skikda.

Lilia/ Rédaction Web