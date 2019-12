BÃ©jaia : Pluies torrentielles

Des chutes de pluies torrentielles accompagnées d’un froid glacial se sont abattues hier sur l’ensemble de la région. En moins de deux heures, toutes les routes et ruelles de la ville étaient complètement inondées. Les avaloirs et regards étaient obstrués par les déchets et ordures ménagères entassés sur les accotements et trottoirs. Les citoyens ont enduré le calvaire dû à l’absence de moyens de transport, en grève, alors que les villages se sont retrouvés confronter à la pénurie de gaz butane suite a la fermeture des commerces. De leur côté, les agriculteurs ont accueilli favorablement ces pluies, synonyme d’un bon rendement agricole pour cette fin d’année.

M.L.