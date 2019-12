Bouira : Raccordement de 165 foyers au gaz

Au total 165 foyers ont été raccordés hier au réseau du gaz naturel dans les communes de Dechmia (ouest de Bouira) et El Hachimia (sud), a-t-on appris auprès des services de la direction de distribution de l'électricité et de gaz (SDC) de Bouira.

Selon les détails fournis par la chargée de la communication de la SDC de Bouira, Mlle Ouidad Benyoucef, 115 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel dans les villages Oued Amar, Oued Belgassem et El Hib relevant de la municipalité de Dechmia.

«Cinquante autres foyers ont été également raccordés au réseau du gaz naturel dans la localité d'Ouled Ghoumara relevant de la commune d'El Hachimia», a tenu à préciser à l'APS Mlle Benyoucef. Un réseau de 13 kilomètres a été réalisé pour pouvoir raccorder ces foyers à cette énergie indispensable, notamment pour le chauffage en cette saison de froid. Une enveloppe financière estimée à plus de vingt et un million de dinars a été allouée à ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire, a-t-elle ajouté.