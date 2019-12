Laghouat : dissolution de lâ€™exÃ©cutif communal

L’information a été communiquée parle premier responsable de cette collectivité locale, Mohamed Ben Guesmia.

Les postes exécutifs représentés par six vice-présidents ont été gelés, ainsi que les commissions d’économie, des finances, de l’investissement, de santé, d’hygiène et protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, d’urbanisme, du tourisme et de l’artisanat, de l’hydraulique, de l’agriculture et de la pêche, des affaires sociales, culturelles, sportives et de jeunesse, a déclaré à l’APS le P/APC Ben Guesmia.

Cette procédure a été engagée après les protestations ayant secoué la ville de Laghouat suite à la décision de l’APC concernant le report du tirage au sort des bénéficiaires de 3.500 lots de terrain destinés à l’auto construction.

Rédaction Web