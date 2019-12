Marche des anciens appelÃ©s : Soutien inconditionnel Ã  lâ€™ANP

Les participants, rejoints à l’occasion par des citoyens ont sillonné différentes artères de la ville de Tipasa en brandissant l’emblème national et des pancartes, affirmant leur soutien inconditionnel à la démarche de l’Institution militaire pour la protection de l’unité et de la stabilité du pays. « Nous sommes prêt à servir de nouveau dans les rangs de l’ANP, comme nous avions déjà accompli notre devoir national durant la décennie noire », ont assuré les manifestants, exprimant leur détermination à protéger l’honneur de l’institution militaire Nombreux parmi eux se sont, en outre, interrogé sur les causes de cet acharnement contre l’Institution militaire et des tentatives de remise en question de sa bonne volonté. Les manifestants ont lancé, à l’occasion, un appel en vue de couper l’herbe sous les pieds des ennemis de l’Algérie, en participant en masse au prochain scrutin pour choisir le Président de la République. « Le processus démocratique, en cours en Algérie, est unique à l’échelle régionale », ont-ils, par ailleurs estimé, se félicitant de l’accompagnement assuré par l’Armée au Hirak. Les appelés de l’armée ont réitéré de nombreux slogans dénonçant les tentatives misérables d’ingérence dans les affaires internes de l’Algérie.

Rédaction Web