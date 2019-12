BaccalaurÃ©at professionnel : le dossier fin prÃªt

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Belkhir Dada Moussa a révélé, samedi à Alger, que le dossier du baccalauréat professionnel était "fin prêt" et sera soumis lundi prochain au Premier ministre. Citant les avancées réalisées dans ce dossier, le ministre a rappelé l'installation, fin septembre dernier, de la commission interministérielle chargée de l'examen de ce dossier. Selon M. Dada Moussa, la commission en question a été chargée de la réorganisation du processus de l'enseignement professionnel, en coordination avec le secteur de l'Education, l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique et la Direction générale de la fonction publique, et ce en application des instructions du Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Rédaction Web