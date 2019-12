Air AlgÃ©rie: maintient des vols en provenance et Ã  destination de la France

Tous les vols d'Air Algérie prévus samedi au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris CDG, Paris Orly , Lyon, Marseille ,Toulouse et Bordeaux sont maintenus, a indiqué un communiqué de la compagnie aérienne Air Algérie."Le plan de vol d'Air Algérie doit s'ajuster suite aux annulations des vols durant les journées du 5 et 6 décembre dernier», précise la même source.

Rédaction Web