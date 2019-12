JournÃ©e de l'Energie dâ€™Alger : ConcrÃ©tiser les objectifs du dÃ©veloppement durable

Dédiés cette année à la transition énergétique, les travaux de la 24ème édition ont débuté samedi à Alger, en présence de hauts responsables du secteur de l'énergie et des experts. Portant sur le thème "la révolution verte : un challenge pour la Société nationale de l'électricité et du gaz Sonelgaz", cette 24ème édition a été rehaussée par la présence de la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati et d’autres hauts responsables.

Dans son allocution Mme Fatma Zohra Zerouati a mis en exergue les efforts de l’Algérie pour atteindre les objectifs du développement durable, à travers l’élaboration de plusieurs stratégies. Elle a, dans ce sens, cité l’adoption du premier plan national pour le climat pour la période 2020 2030, ainsi que la création récente du Commissariat aux Energies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Cette Journée de l'Energie sera une occasion pour les participants de débattre des moyens pour promouvoir l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables et maitriser la demande énergétique.

