DÃ©cÃ¨s du chanteur Mesbah Mohand Ameziane : Un artiste pÃ©tri de talent

Le compositeur et chanteur d’expression kabyle, Mesbah Mohand-Ameziane s’est éteint vendredi à Bouira à l’âge de 62 des suites d’une maladie, a-t-on appris auprès de son entourage. Né en 1957 à Ath Laksar, Mohand-Ameziane Mesbah a commencé sa carrière artistique dans le début des années 1980 avec la sortie de sa première chanson "aguitariw" (ma guitare) qui rencontrera un franc succès en Kabylie. Considéré comme un des grands guitaristes de la chanson kabyle, l’artiste apprit sur le tas la musique dés son enfance en s’initiant à la guitare (mandoline), son instrument fétiche qu’il confectionna lui-même à l'aide d’objets de fortune. Auteur de plusieurs chansons reprises par de jeunes chanteurs, Mohand-Ameziane s’est produit en Algérie et à l’étranger pour promouvoir la chanson et la musique kabyles, auxquelles il a insufflé une couleur mélodique particulière.

Rédaction Web