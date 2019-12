Belloumi fait le buzz en Jordanie

En marge du match qui a réuni les anciens du football wahrani, menés par Belloumi, Nechad, Bellouti, Ghomari et d’autres joueurs, contre d’anciens joueurs de Palestine et de Jordanie, la star du football algérien et président d’honneur de l’association Radieuse a fait le buzz à Aqaba, à la frontière avec l’Etat palestinien. La présence de Lakhdar Belloumi en Jordanie, pour la première fois en tant que footballeur international algérien, et sa solidarité avec la cause palestinienne ont été loués par la presse jordanienne et palestinienne. Belloumi a été grandement touché par la situation des frères palestiniens, en particulier des enfants, qui ont apprécié ce beau geste, ce qui a grandement ravi nos amis palestiniens ainsi que la jeunesse jordanienne. L’Ambassadeur d’Algérie en Jordanie, M. Bourouba, a également reçu l’association de football Wahrania et a remis à Lakhdar Bloumi un certificat honorifique et une médaille du mérite de l’association la Radieuse pour son rôle actif au service de la diplomatie algérienne auprès de la Jordanie sœur.