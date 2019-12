SantÃ© militaire: Des soins pour les habitants de Terhnanet et Ilamane

La campagne a été lancée, jeudi, par une commission relevant de la 6ème Région militaire composée de staffs médicaux disposant de différents équipements médicaux et produits médicaux et pharmaceutiques.

Un quota de vaccins a été consacré au profit des enfants et femmes enceintes comme mesures préventives pour prémunir de certaines pathologies. Inscrite parmi les priorités du Haut commandement de l'ANP, cette campagne confirme la solidité du lien Armée-Nation et reflète les images de cohésion et de solidarité et l'accompagnement de l'institution militaire de son peuple, en toutes les conditions et circonstances. L'initiative a été très bien accueillie par les citoyens qui ont tenu à valoriser les efforts consentis par les forces de l'institution militaire.

Rédaction Web