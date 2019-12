Lâ€™Association des compÃ©tences algÃ©riennes condamne l'ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re dans notre pays

Le peuple algérien qui a donné l'exemple au monde entier de son hirak pacifique, n'a de leçon à ne recevoir d’aucune partie. L'ACA qui a indiqué dans un communiqué avoir pris connaissance de la résolution du Parlement européen sur l’Algérie, note que cette résolution nous interpelle dans sa forme, dans son contenu et dans son calendrier car elle est pour le moins curieuse et douteuse. Tout en s'interrogeant Pourquoi le Parlement européen a attendu 9 mois pour se manifester et pourquoi maintenant. L’ACA relève que ce Parlement manifeste son inquiétude pour ce qui se passe en Algérie, mais ferme les yeux sur ce qui se passe dans d'autres pays depuis de nombreuses années. Le peuple algérien est un peuple libre, fier et très jaloux de son indépendance. Dès le début, le mouvement populaire a été clair dans sa démarche et il a mis en garde contre toute tentative d’ingérence (interne ou externe), d’où qu’elle vienne", affirme l'association des compétences algériennes. « Nous exprimons, une nouvelle fois, notre solidarité à notre peuple, en condamnant ce semblant de soutien et cette fausse solidarité de la part du Parlement européen ».

« On sait, par ailleurs, où peut mener ce type d'ingérence. Rappelons-nous ce qui s'est passé en Libye au nom de la protection de la démocratie » rappelle l'ACA.

Rédaction Web