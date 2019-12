Autonomie financiÃ¨re de l'Union Africaine : Lâ€™engagement de lâ€™AlgÃ©rie

Cela a été rappelé vendredi par le ministre des Finances, Mohamed Loukal, en Egypte, où il a participé à la réunion du Comité des quinze ministres des Finances de l’UA, a indiqué vendredi un communiqué du ministère. S'exprimant lors de la réunion du Comité (F15), dont l’Algérie est membre, tenue à Charm El Cheikh. Il a également précisé que seule l’autonomie lui permettra la concrétisation du projet continentale de réalisation des objectifs de paix, de développement et d’intégration régionale, tels que définis dans l’agenda de développement de l’Afrique. Les ministres des Finances du Comité F15 ont échangé sur les voies et moyens devant permettre à cet organe de l’UA de mieux s’acquitter de ses fonctions en matière d’opérationnalisation des réformes financières et budgétaires.

Rédaction Web