Jeux Paralympiques de Tokyo: l'AlgÃ©rie candidate Ã  l'organisation de deux tournois qualificatifs

La Fédération algérienne handisport s'est officiellement portée candidate à l'organisation des Championnats d'Afrique de handi-basket et de goal-ball (hommes et dames), qualificatifs aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020, a indiqué à l'APS le président de l'instance fédérale, Mohamed Hachefa. Les pays africains devaient se disputer les places qualificatives pour Tokyo, en handi-basket et goal-ball entre autres, lors des Jeux para-africains, initialement prévus au Maroc en janvier prochain.

Les tournois des deux disciplines devront être organisés avant le mois de février prochain pour désigner les représentants du continent africain.

L'Algérie sera en concurrence avec l'Afrique du Sud et le Maroc pour l'organisation du Championnat de handi-basket, et sera probablement en course avec l'Egypte pour le goal-ball.

Rédaction Web