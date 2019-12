L'Ã©lection prÃ©sidentielle se dÃ©roulera normalement et dans de bonnes conditions ( Rabehi)

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a affirmé, jeudi à Alger, que l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre, se déroulera "normalement et dans de bonnes conditions", ajoutant que la réaction du peuple sera "positive à travers une participation massive". "Toutes les franges de la société sont fortement attachées au prochain scrutin, qui se déroulera, nous sommes certains, normalement et dans de bonnes conditions", a déclaré M. Rabehi à l'occasion du coup d'envoi de la Caravane de jeunes vers les régions du Sud pour la sensibilisation à l'importance de la participation à la prochaine élection présidentielle.

"L'Algérien est conscient qu'en s'acquittant de son devoir électoral, il contribuera à la préservation de la sécurité et de la stabilité, conditions indispensables au développement durable de notre pays", a soutenu le ministre, se disant confiant en "la réaction positive du peuple à travers une participation massive" lors de cette échéance, dont "le résultat sera bénéfique pour tout le peuple", a-t-il ajouté.

Le coup d'envoi de cette Caravane de sensibilisation vers les régions du Sud a été donné en marge de l'inauguration de deux hôtels relevant de la chaine "Marriott" à Bab Ezzouar, à laquelle étaient présents le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Fatima-Zohra Zerouati, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui et le Wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda.A cette occasion, M. Rabehi a loué cette initiative, soulignant que "la jeunesse est la richesse de la patrie" .Organisée à l'initiative de l'Organisation nationale d'investissement du tourisme (ONIT), sous les auspices du ministère du Tourisme, La caravane qui compte une centaines de jeunes sillonnera plusieurs wilayas du Sud.

APS