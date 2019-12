Tindouf : quatre quintaux de kif traitÃ© ont Ã©tÃ© saisis

Quatre quintaux de kif traité ont été saisis mercredi à Tindouf par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une patrouille de fouille menée dans la zone d'Oum Lâachar, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP « a arrêté, en coordination avec les services des Douanes, un individu à bord d'un camion chargé de 50.000 paquets de cigarettes, à Hassi Messaoud, dans wilaya de Ouargla », tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale « ont saisi, à Tlemcen 17,9 kilogrammes de kif traité ». D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale « ont intercepté, à Djanet, cinq individus et saisi cinq camions et 47 sacs de mélange d'or brut et de pierres », ajoute le communiqué.

Rédaction Web