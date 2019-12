Affaire de montage automobile: Reprise du procÃ¨s d'anciens responsables et hommes d'affaires

Le procès d'anciens responsables et hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption relatives à l'activité de montage automobile a repris jeudi au Tribunal de Sidi M'hamed (Alger), pour la deuxième journée consécutive. Lors de l'audience de mercredi, le juge a procédé à l’audition des prévenus, décidant la poursuite du procès, même après le retrait du Collectif de défense. L'audience de la matinée de mercredi a été marquée par l'audition des deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Celle de l'après-midi a vu l'interrogatoire des anciens ministres Youcef Yousfi, Abdelghani Zaalane et Mahdjoub Bedda, ainsi que de l'ancien wali de Boumerdes, Yamina Zerhouni , qui ont tous nié en bloc les charges retenues contre eux. Le juge a interrogé, également, un nombre de cadres, notamment du ministère de l'Industrie, en tant que représentants des personnes morales accusées dans l'affaire des usines d'automobiles qui, à leur tour, ont nié les charges qui leur sont reprochées.(APS)