NaÃ¢ma : Saisie de 6 quintaux de kif traitÃ©

Des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, lundi, 6,313 quintaux de kif traité dans la localité de Fathat Djenine, commune d'Aïn-Safra, wilaya de Naâma (2e Région militaire). Dans un autre contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire) et Tindouf (3e Région militaire), deux individus et saisi un groupe électrogène, un marteau piqueur, une plaque photovoltaïque, ainsi que 3 véhicules chargés de 6.000 litres de carburant, tandis que 40 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra (4e Région militaire). Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de "6 personnes à 7 miles marins nord de Ras El Hamra, wilaya d'Annaba (5e Région militaire), alors que 86 immigrants clandestins ont été interceptés à In-Amenas (4e Région militaire) et Béchar (3e Région militaire).