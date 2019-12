TÃ©bessa : Une bombe artisanale dÃ©truite

Un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 3 décembre, une bombe artisanale dans la commune de Stah Guentis, wilaya de Tébessa (5e Région militaire). Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam (6e RM), Djanet (4e RM) et Tindouf (3e RM), 52 individus et saisi 6 véhicules tout-terrain, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Ouargla (4e RM), 2 contrebandiers à bord d'un véhicule chargé de 956 unités de boissons. Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 15 individus à Annaba (5e RM), alors que 17 immigrants clandestins ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen et In-Amenas.