Oum El Bouaghi: lâ€™ANP au chevet des malades

Une caravane médicale de l’Armée nationale populaire a fourni mercredi des soins et prestations sanitaires aux habitants de villages et mechtas reculés de la commune de Boughrara Saoudi dans la wilaya d’Oum el Bouaghi .Selon le chargé de communication du secteur militaire d’Oum El Bouaghi, le lieutenant Sid Ali Yahi, cette caravane s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère de la Défense nationale pour la prise en charge sanitaire des habitants des villages enclavés relevant de la 5e région militaire. L’état-major de l’ANP a mobilisé pour cette caravane 3 médecins généralistes, un dentiste et un staff paramédical qui se sont entre autres rendus à la mechta d'Ounk el Djamel pour effectuer des consultations et prodiguer des soins aux populations de ces régions. L’initiative qui se poursuivra tout au le long de l’année a été grandement salué par les habitants de ces régions qui, dans des déclarations à l’APS, ont affirmé que pareille caravane leur épargne les éprouvants déplacements qui ils ont l’habitude d’effectuer vers le chef-lieu de commune où bien vers la commune d’Ain Kercha afin de soigner. En plus de la distribution des médicaments, cette caravane a permis de diagnostiquer les cas nécessitant un suivi médical lors des prochaines sorties similaires prévues dans cette région.

Rédaction Web