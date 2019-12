Air AlgÃ©rie: perturbations sur les vols suite Ã  un mouvement social en France

Le trafic aérien en provenance et à destination de la France sera perturbé demain, indique un communiqué d’Air Algérie. A cet effet, la Direction générale de l'aviation civile française (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols au niveau des principaux aéroports de France. En raison de cette grève, Air Algérie informe ses passagers que le trafic aérien en provenance et à destination de la France sera touché. En conséquence des perturbations affecteront les vols survolant le territoire français. De plus, les vols sur la liaison "Alger-Charles de Gaulle" (Alger : AH 1002/AH 1003, /AH 1012/AH1013), et "Alger-Paris Orly-Alger" (AH 1006/AH 1007/AH1010/AH 1011), et "Alge Marseille-Alger" (AH 1022/AH 1023) et "Annaba-Marseille- Annaba (AH 1150/AH 1151) seront annulés jeudi. Une perturbation du trafic aérien, des retards et des annulations de certains vols sont également à prévoir du 5 au 7 décembre.

Rédaction Web