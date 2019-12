JM Oran-2021: le rÃ©seau en fibre optique du complexe olympique prochainement lancÃ©

Une réunion regroupant les services concernés a eu lieu au cours de cette semaine pour mettre la lumière sur les préparatifs de lancement de cette opération.

Les services techniques des opérateurs concernés par les travaux se sont montrés prêts pour entamer le chantier dans les meilleurs délais et n’attendent que l’achèvement des procédures administratives d’usage. Le ministère de la jeunesse et des sports œuvre pour que les nouveaux stades en cours de construction à Oran, Tizi-Ouzou, Baraki et Douéra répondent aux nouvelles normes internationales, notamment en matière de technologie moderne.

La dotation du complexe olympique d’Oran ainsi que le village méditerranéen par des installations technologiques de communication de haute performance contribuera dans la réussite de la 19e édition des jeux méditerranéens.

Rédaction Web