TÃ©bessa : une bombe artisanale dÃ©couverte et dÃ©truite

Une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mardi, lors d'une patrouille de recherche et de fouille dans la commune de Stah Guentis, dans la wilaya de Tébessa, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP « ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, In Guezzam (6e RM), Djanet (4e RM) et Tindouf (3e RM), 52 individus et saisi 6 véhicules tout-terrain, 10 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueurs et d'autres objets, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Ouargla (4e RM), 2 contrebandiers à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 956 unités de différentes boissons », note la même source. Par ailleurs, des Garde-côtes « ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 15 individus qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale au nord de Ras El Hamra, à Annaba (5e RM), alors que 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen et In-Amenas », ajoute le communiqué.

Rédaction Web