Bechar: arrestation de quatre individus en possession d'armes pour la chasse illÃ©gale

Quatre individus en possession d’armes de guerre utilisées pour la chasse illégale d’espèces animales protégées ont été arrêtés par des policiers de la sureté de daïra frontalière de Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar), a indiqué la cellule de communication de la sureté de wilaya à l’APS.

C’est au cours d’un contrôle routinier d’un véhicule léger venant de la wilaya de Naâma, au niveau d’un barrage de police à l’entrée nord de Béni-Ounif, que « les policiers ont découvert une grande quantité de viande de mouflon ainsi qu’une tête de cet animal protégé ainsi que 12 de ses pattes, prouvant que les personnes arrêtées ont chassé illégalement trois animaux de cette espèce qui vit dans les montagnes de l’Atlas saharien », a-t-on précisé. La fouille du véhicule a permis aussi aux policiers de saisir un fusil de chasse, un fusil de guerre à répétition, un chargeur contenant sept balles de calibre 7,2 mm, vingt sept cartouches (16 et 20 mm), deux poignards et six téléphones portables, a-t-on ajouté. L’extension de l’enquête judiciaire sous ordre du procureur de la république prés le tribunal de Bechar a permis au cours de la perquisition légale ordonnée par la justice des domiciles des quatre mis en cause la découverte aussi d’une veste de tenue militaire, deux chargeurs vides et une unité de munition également vide (calibre 20 mm), selon la même source.

Rédaction Web