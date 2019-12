Marches pacifiques Ã  travers lâ€™AlgÃ©rie : DÃ©nonciation de lâ€™ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re

Des travailleurs, des représentants de la société civile et des retraités de l’armée nationale populaire ont participé à Tébessa à cette marche Enveloppés dans l’emblème national, les manifestants ont levé plusieurs banderoles dénonçant l’immixtion européenne dans les affaires de l’Algérie, appelant à une participation avec force aux urnes le 12 décembre prochain et estimant que les élections constituent la solution adéquate pour sortir le pays de la crise politique.

A Relizane, les marcheurs, ont brandi des banderoles et scandé des slogans dénonçant l’ingérence étrangère et exprimant leur soutien à l’Armée nationale populaire et exprimer leur soutien au déroulement des élections présidentielles.

Des citoyens sont descendus mardi dans la rue à souk Ahras pour dénoncer l’ingérence étrangère, appeler à une large participation aux élections et soutenir l’institution militaire. Les citoyens de Blida ont dénoncé l’ingérence étrangère, tout en affirmant l’impérative participation à la prochaine élection présidentielle pour l’Algérie.

Des soldats réservistes du service national rappelés durant la période de 1995 à 1999 ont tenu au centre-ville de Biskra un rassemblement en soutien au processus électoral.

Ils ont également lancé des slogans de soutien à l’Armée nationale populaire et à son état-major.

