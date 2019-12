Election prÃ©sidentielle Ã  l'Ã©tranger : JournÃ©e de formation au profit des encadreurs

Organisée par visioconférence elle a été supervisée par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Les délégués et représentant de l'ANIE chargés de superviser l'opération électorale et le vote de la communauté algérienne à l'étranger ont suivi la formation à partir de grandes capitales mondiales et de villes comptant une importante communauté nationale (Tunis, Paris, Marseille, Lille, Lyon, Bruxelles, Londres, Barcelone, Moscou, New York et Montréal).

M. Charfi a précisé que cette rencontre permettait d'élargir la focale sur les opérations afférentes au suivi direct, par les structures de l'ANIE, de l'opération électorale de la préparation à la promulgation des résultats en passant par le dépouillement, mais aussi d'éclaircir certaines notions et règles régissant cette opération.

Rédaction Web